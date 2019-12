«Früher war ich das Feindbild Nummer eins»

Die Töchter wie Autohilfe Zürich kennt fast niemand. Buhls Imperium ist so etwas wie der stille Riese im Sektor. Doch mit seinem jüngsten Coup holt der Unternehmer nun einen bekannten Namen in sein Portfolio: Seine Holding hat die AIL Autovermietung übernommen, diese hält die Schweiz-Lizenz der amerikanischen Enterprise Rent-A-Car, der grössten Autovermietung der Welt. Zu ihr zählen die bekannten Marken National und Alamo. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit der Entwicklung einer App will Buhlgleich noch die Autovermietung revolutionieren: kein Anstehen mehr für den Leihwagen, automatische Ortung des Fahrzeugs, Messung der Tankfüllung sowie Abrechnung der zurückgelegten Kilometer sind nur einige Dienste, welche das Autoleihen komfortabler machen sollen.

Bei ihm muss es schnell gehen

Im fünften Stock eines unscheinbaren Gebäudes gegenüber dem MöbelhausIkea in Dietlikon sitzt Andreas Buhl in einem Konferenzzimmer am Hauptsitz seiner Holding. Die Fenster sind, trotz Eiseskälte, leicht geöffnet. «Hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, ob ich in die Autovermietung gehe, hätte ich gelacht», sagt Buhl und trinkt den letzten Schluck aus einer Cola-Dose, bevor er sich einen Espresso an seiner Kaffeemaschine rauslässt.

Bei ihm sei das so, sagt er, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzthabe, dann müsse das schnell umgesetzt werden. Bei Kaufentscheidungen höre er grundsätzlich auf seinen Bauch. Damit sei er nie schlecht gefahren. Nur ein Geschäft sei in all den Jahren mal nicht wie erwartet gelaufen.

Der Deal mit Enterprise sei in vier Monaten über die Bühne gegangen. «Hätte es länger gedauert, hätte ich es gelassen», erzählt Buhl. Ja, sicher, man hätte vielleicht den Preis noch drücken können, «aber wenn ein Geschäft nach vier, fünf Monaten nicht abgeschlossen ist, dann ist bei mir der Enthusiasmus weg».