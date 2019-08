Ex-Sulzer-Präsident ist tot

Pierre Borgeaud, langjähriger Sulzer-Präsident und früherer Chef des Schweizer Wirtschaftsdachverbands, starb vor über einem Monat am 11. Juli in Winterthur, wie seine Familie und der Verband Economiesuisse am Samstag in Todesanzeigen in der «Neuen Zürcher Zeitung» mitteilten. Der gebürtige Waadtländer wurde 85-jährig. Die Trauerfeier fand demnach bereits statt.