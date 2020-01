Er hat die SBB aufgemischt

Als der neue Generaldirektor am 1. Februar 1983 auf den Etagen der SBB- Verwaltung auftauchte, rieben sich nicht wenige die Augen. Hans Eisenring hatte so gar nichts Beamtenhaftes an sich. Er sprühte vor Lebensfreude, war gepflegt unkonventionell, und bald gehörte sein breiter Rorschacher-Dialekt zum Sound in den Sitzungszimmern und in den Gängen. Er hatte seine Karriere nicht bei den SBB gemacht (was in deren Führungsriege damals eher unüblich war), hatte aber dennoch einen engen Bezug zur Bahn.