Elon Musk auf wackligen Füssen

Dass Elon Musk ein Mann grosser Worte ist, war kürzlich in San Francisco ein weiteres Mal zu bestaunen. Mit beeindruckenden Bildern und Videos stellte er sein neuestes Projekt vor: Neuralink. Damit soll der Mensch eine Art «Symbiose mit künstlicher Intelligenz» eingehen können, kündigt der Milliardär an – und man fühlt sich unweigerlich an die anderen, dagegen fast schon bescheiden anmutenden Projekte von Musk erinnert.