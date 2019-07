Einmal Chef, immer Chef

Die Genossenschaft Migros Neuenburg-Freiburg, «vertreten durch die Geschäftsleitung in corpore», hat bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg Strafanzeige gegen ihren Verwaltungsratspräsidenten Damien Piller sowie gegen unbekannt eingereicht. Die Geschäftsleitung schliesst sich damit dem Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) an, der schon am 1. Juli eine Strafanzeige eingereicht hatte, wegen Verdachts auf ungetreue Geschäftsführung im Zusammenhang mit zwei Projekten für Migros-Filialen.