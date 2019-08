Eine Zeitung, die vom Schwingfest-Boom lebt

Kurz vor dem Eidgenössischen in Luzern im August 2004 kam die erste Ausgabe der Fachzeitung «Schlussgang» heraus. Der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt sein können. Das Jahr gilt im Schwingsport nämlich als der Beginn einer neuen Ära. Das Festareal des Eidgenössischen auf der Luzerner Allmend bot erstmals eine grosse Partymeile, zur Abendunterhaltung legte ein DJ auf. Mit 200'000 Personen kamen fast doppelt so viele Besucher, als es drei Jahre zuvor in Nyon VD waren. Nächstes Wochenende am Eidgenössischen in Zug werden gar bis zu 350'000 Personen erwartet – darunter auch viele Frauen und Promis aus Wirtschaft, Sport und Gesellschaft.

300 Ausgaben und mehr als 110'000 Leser – Die Schwingerzeitung «Schlussgang» ist beliebt. Foto: Raisa Durandi

Diese Woche erschien die 300. Ausgabe des «Schlussgangs». Die Zeitung hat sich in der Schwingerszene etabliert. Sie zählt mehr als 12'000 zahlende Abonnenten und mehr als 110'000 Leser, wie Reichenbach sagt. Die Zahlen stiegen kontinuierlich, sagt Reichenbach: «In diesem Jahr verzeichnen wir mit 1800 neuen Abonnenten einen stärkeren Zulauf als in früheren Jahren.» Dies sei auch darauf zurückzuführen, dass der Schwingerverband seine eigene Verbandszeitung heuer eingestellt hat.

In den ersten Jahren ohne Lohn

«Der Zuwachs an Leserinnen und Lesern bestätigt, dass wir einen guten Job machen», sagt «Schlussgang»-Chefredaktor Manuel Röösli. Das sei keine Selbstverständlichkeit, denn in der Schwingergemeinde wurde das Fachmagazin einst nicht überall freudig aufgenommen. Das brauche man nicht, hiess es vonseiten der Traditionalisten. «Und kritische Texte, wie man sie beispielsweise von Matchberichten zu Fussballspielen her kennt, war man sich im Schwingsport nicht gewohnt», sagt Röösli.

Beat Reichenbach erinnert sich noch gut an die Rückmeldungen nach den ersten Ausgaben. «Die Kritiken waren teils vernichtend», sagt er. Kenner störten sich an falschen Formulierungen oder nicht korrekt angeschriebenen Fotos. «Hinzu kam, dass die Suche nach regelmässigen Inserenten eine grosse Herausforderung war.»

Dabei hat Reichenbach damals alles auf die Karte «Schlussgang» gesetzt und seinen Job als Projektleiter beim Verlag der «Luzerner Zeitung» gekündigt. Mit 20'000 Franken Startkapital legte er los und gründete seinen Verlag. «In den ersten Jahren zahlte ich mir keinen Lohn aus, lebte vom Ersparten und einem kleinen Nebenjob», sagt der Verleger.