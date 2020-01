«Die Tragweite wird unterschätzt»

Wie schätzen Sie die Lage in der EU ein, dem wichtigsten Handelspartner der Schweiz?

Ich bin nicht optimistisch, was Europa angeht. Die Autoindustrie in Deutschland wird sich nicht so rasch erholen, Frankreich und Italien kommen nicht vom Fleck. Die Briten verlassen die EU. Aus meiner Sicht ist es für die Schweiz wichtig, offen zu bleiben gegenüber jenen Weltgegenden, die in den nächsten zehn Jahren Wachstum haben werden.

Welche sind das?

Das sind in erster Linie Asien und die USA. Wir dürfen uns nicht in ein Korsett der EU drängen, das unsere Beziehungen zur Welt und unsere globale Wettbewerbsfähigkeit gefährdet.

Sie meinen das institutionelle Abkommen mit der EU. Sie engagieren sich zusammen mit anderen Unternehmern gegen den Vertrag. Warum?

Das Abkommen ist kein Wirtschaftsvertrag, sondern ein Integrationsabkommen. Die Schweiz verpflichtet sich in wirtschafts-, sozial- und handelsrechtlichen Fragen zur Übernahme von EU-Recht und unterstellt sich dem Europäischen Gerichtshof. Auch das bestehende Freihandels­abkommen soll dem Rahmenabkommen unterworfen werden. Ich sehe grosse Risiken für unser Verhältnis mit dem Rest der Welt. Wir müssen alles daransetzen, dass aus diesem Abkommen ein Wirtschaftsabkommen wird. ­Viele Änderungen sind dazu nicht nötig.

Welche Änderungen sind das?

Es geht nicht, dass ganze Verträge ausgesetzt oder gar gekündigt werden, wenn wir etwas nicht übernehmen. Dann stünde jede Volksabstimmung über ein wirtschaftliches Thema unter dem Damoklesschwert der Kündigung der Verträge. Das kann es nicht sein. Die erweiterte Guillotine-Klausel muss weg. Das Abkommen muss demokratieverträglich sein. Und dann muss die Anbindung des Schiedsgerichts an den Europäischen Gerichtshof entfernt werden. Es geht nicht, dass das Gericht der einen Partei am Schluss allein entscheidet. Die Politik müsste den Mut haben, das offen zu sagen, besonders jetzt, wo wir in Brüssel eine neue Kommission haben.

Warum tut die Regierung das nicht?

Es fehlt im Bundesrat die Bereitschaft, dies klar auf den Tisch zu legen. Er ist gespalten. Man tut gegenüber Brüssel und der ­Öffentlichkeit in der Schweiz weiterhin lieber so, als seien ­diese grundsätzlichen Probleme gar nicht da.

Sind diese Nachverhandlungen mit den heute dafür zuständigen Personen noch machbar?

Ich glaube nicht. Es braucht einen neuen Verhandlungsführer. Staatssekretär Balzaretti hat sich letztes Frühjahr zu weit aus dem Fenster gelehnt und das Abkommen gepriesen, als dass er nun glaubwürdig diese Haltung vertreten kann.