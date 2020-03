«Die Güterbahnen in Europa wären ohne Wettbewerb nicht so weit»

Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, dass wir uns den Taktfahrplan in 20 Jahren in dieser Form nicht mehr leisten können. Müssen sich Pendler umstellen?

Der Taktfahrplan ist eine gute Sache. Er ist ein Konzept, wie man Eisenbahn industriell herstellt. Zudem muss niemand einen Fahrplan lesen können, er ist einfach merkbar. Aber: Heute produzieren wir sieben Tage die Woche dasselbe, obwohl die Kundenbedürfnisse nicht immer gleich sind. Dabei hätten wir heute Möglichkeiten, in ein solch starres System mehr Dynamik einbauen zu können.