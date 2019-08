Den Bähnlern reicht es

«Traurig, dass zuerst etwas Schlimmes passieren musste, bevor man etwas unternimmt.» – «Mir ist die Tür nach dem Schliessbefehl auch schon an den Rücken gestossen.» – «Ich hoffe, sein schrecklicher Tod ist nicht umsonst gewesen.»

Trauer, Wut, Vorwürfe an die SBB-Führung. Es vermischt sich gerade alles, in den Tagen nach dem tragischen Unfall in Baden, bei dem ein 54-jähriger Zugbegleiter zu Tode kam. In sozialen Medien melden sich Dutzende SBB-Mitarbeiter offen zu Wort. Sie schreiben darüber, wie sie selber schon mit Türproblemen zu kämpfen hatten. Sie schreiben darüber, wie sie Vorfälle melden, aber nie mehr etwas davon hören. Sie schreiben darüber, wie sehr sie den Verstorbenen vermissen.