Deckungsgrad der Pensionskassen ist gesunken

Der durchschnittliche Deckungsgrad – also das Verhältnis von Pensionsvermögen zu Pensionsverpflichtungen – der dreissig grössten Unternehmen der Schweizer Börse sankt 2018 um 4 Prozent. Somit waren die Vorsorgeverpflichtungen nur noch zu 81 Prozent nach 85 Prozent im Vorjahr durch die entsprechenden Planvermögen gedeckt, wie das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht schreibt.

Die Verschlechterung basiert auf einem Rückgang der Vorsorgeverpflichtungen um 4,4 Milliarden Franken oder 2,2 Prozent, während gleichzeitig die Planvermögen um 4,0 Milliarden beziehungsweise 4,4 Prozent abnahmen. Damit seien die Unternehmen insgesamt aber immer noch gut positioniert, hält das Beratungsunternehmen fest.

Schweiz fällt im internationalen Vergleich zurück

Vor dem Hintergrund, dass mit AXA einer der wichtigsten Anbieter von Kollektiv-Vollversicherungslösungen aus diesem Markt ausgeschieden ist, werde es aber schwieriger, das Langleberisiko der Pensionskassen über den Markt zu garantieren.

Weltweit sind die Deckungsgrade 2018 gesunken. Der durchschnittliche Deckungsgrad von (US-)Unternehmen, zusammengefasst im Willis Towers Watson Pension 100 Index, fiel auf 86 Prozent von 87 Prozent im Vorjahr. Damit fällt die Schweiz mit einem Deckungsgrad von 81 Prozent im internationalen Vergleich zurück.

Das schlechtere Abschneiden der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern führt WillisTowersWatson vor allem auf das viel tiefere Zinsniveau der Schweiz infolge der Negativzinspolitik der Nationalbank zurück.

Getrübte Aussichten

«Wenn die Zinsen weiterhin tief bleiben oder sogar weiter fallen, wie zurzeit weltweit beobachtet werden kann, führt dies zu weiter erhöhten Verpflichtungen», sagt in der Mitteilung Pensionskassenexperte Peter Zanella. Dies erhöhe den Finanzierungsbedarf und erfordere unter Umständen Änderungen der Anlagestrategie sowie Leistungsanpassungen.

Die Pension Risk Studie von Willis Towers Watson untersucht die Vorsorgeverpflichtungen sowie die Höhe und Entwicklung des Vorsorgeaufwands der Unternehmen des Swiss Leader Index (SLI). Dieser Index setzt sich aus den 20 SMI-Unternehmen und den 10 grössten Werten der 30 SMI Mid Cap Titel zusammen.