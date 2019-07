Das wahre Problem der SBB liegt im Führerstand

Bei grossen Verspätungen sollen die Passagiere künftig einen gesetzlichen Anspruch auf gewisse Leistungen erhalten. Geplant sind etwa eine vollständige Rückerstattung des Ticketpreises bei grösseren Abfahrtsverspätungen. Auch müssen Transportunternehmen bei Verspätungen und Ausfällen zwingend informieren und eine Beschwerdestelle einrichten.

Die geplanten Massnahmen sind grundsätzlich zu begrüssen. Allerdings besteht das grösste Problem zurzeit nicht darin, dass Passagiere bei Verspätungen nicht ausreichend entschädigt werden. Sondern, dass die SBB ihren eigenen Ansprüchen bezüglich Pünktlichkeit nicht nachkommen.

Höchstens Symptombekämpfung

Es besteht die Gefahr, dass sich dieses Problem zukünftig noch verschärft. Schon heute fallen Züge aus, weil es an Lokführern fehlt. In den nächsten Jahren wird sich der Personalmangel im Führerstand noch akzentuieren. Zum einen wird die Bahninfrastruktur laufend ausgebaut. Zum anderen wird ein grosser Teil der Lokführer in den nächsten Jahren pensioniert werden. Bereits rekrutieren die SBB Lokomotivführer in Deutschland – mit bislang mässigem Erfolg.

So gesehen, sind die Entschädigungen für Zugpassagiere höchstens Symptombekämpfung. Wichtiger ist es, die Arbeitsbedingungen der Lokomotivführer zu verbessern, damit sich wieder Junge für diesen Beruf begeistern können. Ansonsten werden die SBB ihr Pünktlichkeitsproblem nicht mehr in den Griff bekommen.



