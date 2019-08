Chef von Airline tritt nach Druck aus Peking zurück

Der Konzernchef der Fluggesellschaft Cathay Pacific, Rupert Hogg, tritt zurück. Damit übernehme Hogg angesichts der jüngsten Proteste in Hongkong Verantwortung, teilte Cathay Pacific am Freitag mit. Der Verwaltungsrat stimmte dem Rücktritt zu.

Cathay Pacific war in den letzten Tagen im Zusammenhang mit den anhaltenden Protesten in der Finanzmetropole ins Visier der chinesischen Luftfahrtbehörde geraten. Die Behörde hatte die Fluggesellschaft dazu aufgefordert, keine Piloten und Flugbegleiter mehr auf Flüge auf das chinesische Festland zu lassen, die sich an «illegalen Protesten» beteiligt hätten. Vor jedem Flug müsse zudem eine Liste mit Besatzungsmitgliedern vorgelegt und genehmigt werden.