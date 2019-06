British-Airways-Mutter will 200 Krisenjets von Boeing kaufen

Riesenauftrag für den krisengeschüttelten Flugzeugbauer Boeing: Der British-Airways-Mutterkonzern IAG will auf einen Schlag 200 Mittelstreckenjets der 737-Max-Reihe bestellen – noch während für den Typ ein weltweites Flugverbot gilt. «Wir haben jegliches Vertrauen in Boeing und erwarten, dass das Flugzeug in den kommenden Monaten zurück in den Liniendienst geht, wenn die Aufsichtsbehörden zugestimmt haben», sagte IAG-Chef Willie Walsh am Dienstag anlässlich der weltgrössten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris.