Bei dieser Schweizer Chefin hängt ein Greta-Gemälde im Büro

Vor ihrem Dienstantritt Anfang Januar hat sie es von einer Künstlerin gekauft. Das Ziel der neuen Chefin von Archroma in Reinach BL: «Ich will eine bessere Welt für meine Kinder schaffen», so die 57-jährige Deutsche. Zum Beispiel mit neuen Farbstoffen für Kleider, für die der Spezialchemiekonzern einer der führenden Hersteller weltweit ist.

Die Textilindustrie ist für einen wesentlichen Teil der Klimagase, der Wasserverschwendung und -verseuchung verantwortlich. Archroma ist zwar nur in einen kleinen Teil des Herstellungsprozeses involviert, sorgt jedoch für Neuerungen: Etwa durch Farbstoffe aus Agrarabfällen wie Mandel- oder Randenschalen unter dem Namen «Earth Colors». Der Konzern mit seinen 3000 Mitarbeitenden ist 2013 aus drei von Clariant abgestossenen Divisionen entstanden und hat sich auf die Fahnen geschrieben, bei Umweltfreundlichkeit führend in der Branche zu sein.

85 Prozent weniger Wasserverbrauch

«Wir sehen ganz klar, dass auch die Textilhersteller jetzt offener für nachhaltige Farbstoffe oder Beschichtungen sind», sagt Van de Kerkhof. Denn einerseits haben sich die Vorschriften für die vor allem in China und Indien angesiedelten Stoffproduzenten verschärft, andererseits achten die Konsumenten vermehrt darauf.

Der Wandel zeigt sich etwa bei einem Indigo-Flüssigfarbstoff für Jeans von Archroma, der ohne die für Wasserlebewesen schädliche Substanz Anilin auskommt oder bei der Advanced-Denim-Technologie: «Dieses Verfahren von uns verbraucht 85 Prozent weniger Wasser, 30 Prozent weniger Energie und 25 weniger CO 2 », sagt Van de Kerkhof.

Die Jeansmarke G-Star wirbt mit einem anderen umwelfreundlichen Verfahren und druckt neben ihrem eigenen Logo auch das Archroma-Logo auf Hosen und Etikett. Der weltweite Jeansmarkt ist jedoch riesig, jedes Jahr werden 2 Milliarden Stück verkauft.

Verantwortung der Konsumenten

Ginge es nach der Archroma-Chefin sollen mehr Hersteller Farbe bekennen: «Wie beim Sticker ‹Intel inside› bei Computern sollen die Käufer wissen, welche Farbstoffe ihre Kleidung enthält.» Van de Kerkhof glaubt an das Umweltbewusstsein der Konsumenten. Bei ihrem Verwaltungsrats-Mandat beim finnischen Ölkonzern Neste habe sie gelernt, dass es Transparenz und Wahlfreiheit brauche: In Finnland könne an den Tankstellen zwischen normalem, aus Rohöl hergestelltem Treibstoff und dem etwas teureren, aber deutlich umweltfreundlicheren Sprit aus Recycle-Ölen gewählt werden. «Jeder Einzelne kann so entscheiden, was er tun will.»