Bei der UBS sind derzeit E-Banking und Bancomaten offline

«Wir haben derzeit eine technische Störung», erklärte eine Sprecherin. «Wir wissen, wo diese liegt und arbeiten daran, sie so schnell wie möglich zu beheben.» Weitere Details wollte die UBS nicht nennen.

Cyberattacke ausgeschlossen

Aus Finanzkreisen heisst es, dass die Störung ihre Ursache im Mainframe-Rechner der Bank habe. Damit wäre einer der Grossrechner der, über die mehrere Systeme und Anwendungen laufen, von der Panne betroffen. Eine Cyberattacke sei als Ursache dafür definitiv auszuschliessen, heisst es aus den Kreisen weiter.

Am Dienstag hatte in Deutschland eine Hackerattacke das Onlinebanking der Deutschen Kreditbank (DKB) lahmgelegt. Weder Homepage noch App waren für die Kunden der zweitgrössten Direktbank Deutschlands zu erreichen. Die ursprüngliche Attacke richtete sich dabei gegen die Sparkassen-Tochter Finanz-Informatik (FI). An diese Firma hatte die DKB einen Teil ihrer Systeme ausgelagert. Auch bei anderen deutschen Banken kam es daher zu Ausfällen, doch vor allem die DKB war betroffen.

Dauer des Ausfalls unklar

Solche Störungen beim Onlinebanking kommen immer wieder vor, sind für die etablierten Spieler aber peinlich. Diese werden zunehmend von neuen reinen Mobilbanken wie N26, Neon oder Revolut im Zahlungsverkehrgeschäft bedrängt.

So streikte im November das E-Banking der Zürcher Kantonalbank. Die Bank hatte an einem Wochenende Mitte November ein Systemupdate durchgeführt. Doch die Wartungsarbeiten lösten einen Unterbruch des E-Bankings aus, der sich zum Teil bis in den darauf folgenden Montagabend hinzog.

Wie lange der Ausfall bei der UBS sich hinziehen wird, dazu wollte die Bank keine Prognose abgeben. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, hiess es.