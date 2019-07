BASF verkauft Klybeckareal an Swiss Life

Die BASF hat ihren Teil des Basler Klybeckareals am Dienstag an Swiss Life verkauft. Dies teilen die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Über die Kaufsumme sowie weitere Details wollen die Beteiligten keine Auskunft geben.

Das Areal, das von der BASF nicht mehr industriell genutzt wurde, soll nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Swiss Life ist Eigentümerin des grössten privaten Immobilienportfolios der Schweiz und investiert seit über 120 Jahren in Liegenschaften. Durch den Kauf des Klybeck-Arealteils wolle sich die Swiss Life im Raum Basel etablieren, «einer Region, die sich durch einen starken Wirtschaftsstandort und eine hohe Lebensqualität auszeichnet».