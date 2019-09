Auf der Suche nach der nächsten Katastrophe

Opioid-Konzern ist insolvent

Der im Zentrum der Opioid-Krise in den USA stehende Pharma­konzern Purdue Pharma hat Insolvenz beantragt. Mit dem Insolvenzverfahren will Purdue die Klagen wegen seines süchtig machenden Schmerzmittels Oxycontin beilegen, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte. In den USA sind nach Angaben der Behörden zwischen 1999 und 2017 fast 400000 Menschen an den Folgen von Opioid-Missbrauch gestorben. Die Kläger werfen dem Unternehmen unter anderem vor, die Opioid-Krise in den USA befeuert zu haben. Der Oxycontin-Her­steller und andere Firmen sollen in aggressiven Marketingkampagnen die Risiken süchtigmachender Schmerzmittel bei längerem Gebrauch verharmlost haben. (sda)