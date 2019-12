Apple auf den zweiten Platz verdrängt

Die Aktien der saudiarabischen Ölkonzerns Aramco starteten am Mittwoch mit 35,2 Riyal (9,24 Franken) an der Börse in Riad. Das ist ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 32 Riyal.

Der Marktwert von Saudi Aramco klettert dadurch auf knapp 1,9 Billionen US-Dollar. Der Ölkonzern löst damit das US-Technologie-Schwergewicht Apple als wertvollstes börsenkotiertes Unternehmen ab.

Dass der Börsengang ein Erfolg wird, war nicht unbedingt abzusehen. Das Interesse von internationalen Investoren an den Aktien des Ölgiganten war gering. Skepsis herrschte vor allem wegen der Debatte um den Klimawandel, der politischen Unwägbarkeiten am Golf und des Mangels an Transparenz bei Saudi Aramco. Banken, die den Börsengang begleiteten, mussten Werbeveranstaltungen in New York und London absagen. Die Anleger kommen nun vor allem aus Saudi Arabien und den Nachbarstaaten.