Zwei neue Destinationen ab Basel-Mulhouse

Easyjet bietet nächstes Jahr zwei neue Verbindungen ab dem Flughafen Basel-Mulhouse in den Süden Europas an, wie die Fluggesellschaft am Mittwoch mitteilte:

Ab Ende März fliegt Easyjet neu dreimal wöchentlich Valencia, die drittgrösste Stadt Spaniens, an. Es handelt sich um ein saisonales Angebot bis Oktober.

Ab dem 22. Juni 2020 bis Ende August werden Flüge in die kroatische Hafenstadt Zadar angeboten. Geplant sind drei Verbindungen pro Woche.

Easyjet ist die zweitgrösste Fluggesellschaft in der Schweiz und die grösste am Euroairport Basel-Mulhouse. Hierzulande arbeiten rund 1000 Personen für das englische Grossunternehmen. Etwa 15 Millionen Passagiere pro Jahr bedient Easyjet an den drei grossen Schweizer Flughäfen. Wichtige Drehkreuze sind die Flughäfen Genf (78 Strecken) und Basel-Mulhouse (68 Strecken). Ab Zürich bietet Easyjet sieben Verbindungen an.