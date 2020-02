Zalando will künftig Luxus- und Secondhand-Mode anbieten

Der Modeversandhändler Zalando will nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr nun sein Wachstum durch den Einstieg ins Luxussegment ankurbeln.

«Insbesondere jüngere Kundinnen und Kunden kombinieren gerne hochwertige Modemarken mit Sport- und Designerstücken. Die Premium-Kategorie ist in den letzten Monaten am schnellsten gewachsen und wir sehen ein grosses Potenzial, darauf aufzubauen», sagt Zalando-Co-Chef David Schneider am Donnerstag an der Bilanzmedienkonferenz. Zudem soll auch das Geschäft mit Secondhand-Mode ausgebaut werden. Ab Herbst werden die Kunden ausgewählte Modeartikel aus zweiter Hand auf der Zalando-Plattform kaufen und eigene Kleider an Zalando verkaufen können.