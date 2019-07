Wofür Huawei 1000 Forscher in der Schweiz anheuern will

Der Handelskrieg zwischen den USA und China bringt eine unerwartete Gewinnerin hervor: die Schweiz. Google hat in Zürich bereits die grösste Niederlassung ausserhalb der USA angesiedelt. Nun folgt ausgerechnet Huawei, jener chinesische Tech-Riese, den US-Präsident Donald Trump noch vor kurzem auf eine schwarze Liste gesetzt hatte. Huawei hatte im Mai angekündigt, in der Schweiz diverse Forschungszentren eröffnen und dazu 1000 Wissenschaftler anheuern zu wollen. Mehrere Hundert Millionen Franken will der Telecomausrüster dafür investieren.