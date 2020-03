Wirtschaft ist für Kurzarbeit und gegen Entschädigungsfonds

Für Ruedi Minsch, Chefökonom des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse, ist das der richtige Weg. Er hat vor einer Woche am Treffen der Sozialpartner mit Guy Parmelin teilgenommen. «Die Schweiz hat mit der Arbeitslosenversicherung und dem Instrument der Kurzarbeit bereits die richtigen Instrumente für eine solche Krise», findet er, «sie sind erprobt, wirksam und greifen genau so lange, wie sie benötigt werden.» Allenfalls könne man den Zugang zu Kurzarbeit erleichtern. Und auch den Vorschlag, dass der Bund zum Beispiel die Zahlungsfrist bei der Mehrwertsteuer verlängert, findet Minsch in Ordnung.

Gar nichts hält er allerdings von den Forderungen der Gewerkschaften. «Konjunkturpakete wirken in der Schweiz kaum und wenn, dann zu spät, am falschen Ort und sie verzerren den Wettbewerb», sagt Minsch. «Und oft profitieren Unternehmen für etwas, das sie sowieso schon vorgehabt haben.» Die Forderung der Gewerkschaften, die Nationalbank müsse Wertpapiere verkaufen und damit einen Entschädigungsfonds bilden, ist für Minsch nicht durchdacht. «Wenn die Nationalbank das täte, würde der Franken noch teurer werden, und die schweizerische Exportindustrie mit Tausenden von Arbeitsplätzen wäre in Gefahr», sagt Minsch. Statt wirtschaftspolitische Fehler zu begehen, müsse man vor allem das Virus bekämpfen. «Das ist das Wichtigste.» (fi)