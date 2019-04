Die UBS will die jüngsten Gerüchte über einen möglichen Zusammenschluss der Assetmanagement-Sparte (AM) mit DWS, der vergleichbaren Sparte der Deutschen Bank, nicht kommentieren. «Wir geben keinen Kommentar zu solchen Spekulationen ab», sagte Konzernchef Sergio Ermotti am Donnerstag an einer Konferenz zum Quartaslergebnis.