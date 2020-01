Weleda plant Wellness-Center in ganz Europa

«Wir wollen die Natur in die Stadt und zu den Menschen bringen», sagt Anke Kaffenberger auf Anfrage. Sie ist Marketingchefin für die deutschsprachige Region. Weledas Ziel ist, in allen grossen Städten Europas ein Wellness-Center mit speziellen Massagen zu schaffen.

In den Niederlanden ist Weleda mit drei Spas gestartet, die laut Geschäftsleitungsmitglied Aldo Ammendola ein voller Erfolg sind. Diese Woche folgt eine Eröffnung in Hamburg, im Herbst dann in Stuttgart. Wann in der Schweiz die ersten Massagen angeboten werden, ist noch offen.

Hinter den Spas steckt ein Geschäftsmodell. «Sie haben das Potenzial, für uns zu einem neuen Standbein zu werden», so Ammendola. Aber sie seien auch strategisch wichtig für Weleda. Sie sollen neue Kunden bringen und die 1921 gegründete Marke verjüngen, die in der Schweiz mit ihrer Biokosmetik vor allem bei Coop in den Regalen steht.

Gegründet wurde Weleda von der Ärztin Ita Wegmann und Rudolf Steiner, auf den die Anthroposophie zurückgeht. Auf Grundlage dieser Weltanschauung sind unter anderem auch die bekannten Rudolf-Steiner-Schulen entstanden. Hauptaktionärinnen der Firma sind noch immer die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft und die Wegmann-Klinik Arlesheim im Baselbiet. Weleda macht rund eine halbe Milliarde Franken Umsatz im Jahr.

«Die alte Marke Weleda kann eine Auffrischung gut gebrauchen, sie muss aus dem angestaubten Touch heraus», sagt der frühere Marketingprofessor Cary Steinmann. Eine Erlebniswelt zu schaffen, passe hervorragend zum Zeitgeist. «Für eine Nischenmarke ist das jedoch sehr mutig», meint Steinmann.