Warum die neue Strategie der Post bitter nötig ist

Entsprechend hoch ist der Druck auf Cirillo und den Verwaltungsrat, dass die neue Strategie aufgeht. Sie soll die Post in den nächsten fünf bis zehn Jahren prägen, wie Cirillo an der Bilanzmedienkonferenz sagte.Zu Details äusserte sich Cirillo aber nicht. Die Post-Spitze betonte, dass die Arbeiten an der Strategie von ihrer Seite her abgeschlossen seien. Nun müsse sie noch mit dem Bund besprochen und allenfalls angepasst werden.

Weniger Kunden in den Filialen

Das Beispiel des Bereichs Postnetz zeigt die grossen Herausforderungen des Unternehmens. Ein ausgebautes Filialnetz wird als wichtig für den Service public erachtet. Gleichzeitig werden die Poststellen aber von den Kunden weniger genutzt. Post-Finanzchef Alex Glanzmann sagte, dass 2019 6 Prozent weniger Zahlungen abgewickelt und 4 Prozent weniger Briefe an den Schaltern aufgegeben worden seien.

Ende letzten Jahres waren es noch 981 eigene Poststellen, welche die Post selbst betrieben hat. Dazu kommen 1136 Postagenturen in Kooperation mit Partnern. Der Abbau beziehungsweise Umbau in Postagenturen geht weiter, auch wenn die neue Strategie noch nicht in Kraft ist. Post-Chef Roberto Cirillo sprach von weiteren 180 Filialen, wo man derzeit einen Dialog über das Fortbestehen führe. Diese Filialen gehören noch zu denen, welche die Post in der aktuell laufenden Strategieperiode überprüfen will. Laut Cirillo wird dieser Prozess bis spätestens 2021 abgeschlossen sein.

Wie es danach weitergeht, ist offen. «Die eigenbetriebenen Filialen sind das Rückgrat des Netzes», betonte Cirillo. So gebe es konkrete Pläne für 300 Poststellen in der ganzen Schweiz, um sie zu modernisieren. 55 solche «Poststellen der Zukunft» führt die Post bereits.

Ein Umbau in der Organisation der Poststellen befindet sich gerade im Abschluss. Dabei hat die Post Teams zu grösseren Einheiten zusammengefasst. Dadurch musste die Post eine Rückstellung von über 40 Millionen Franken vornehmen, weil der Personalabbau über Frühpensionierungen abgewickelt wurde.