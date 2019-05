Ubers Marktwert zum Börsenstart bei bis zu 82 Milliarden Dollar

Uber setzte den Ausgabepreis zum Börsenstart auf 45 Dollar je Aktie fest - am unteren Ende der anvisierten Preisspanne. Das Unternehmen selbst hatte Ende April einen Ausgabepreis in der Spanne zwischen 44 und 50 Dollar genannt. Uber will am Freitag an der New Yorker Börse starten. Mit dem angkündigten Preis löst Uber rund 8,1 Milliarden Dollar.