UBS-Paukenschlag in der Nacht: Ermotti geht, neuer Chef ernannt

Sergio Ermotti räumt Ende Oktober den Chefsessel bei der UBS. Das Ruder übernimmt dann der Niederländer Ralph Hamers, der bislang die niederländische Bank ING leitet.

«Nach fast einem Jahrzehnt als CEO ist der Augenblick gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen – für die Bank und auch für mich», schrieb Ermotti in einer persönlichen Erklärung an die Mitarbeiter. «Es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt, um einen Traumjob hinter sich zu lassen. Aber alles geht einmal zu Ende.» Er werde eine reibungslose Übergabe an seinen Nachfolger sicherstellen.