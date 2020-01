Trump kommt mit Tochter Ivanka nach Davos

Thunberg soll drei Auftritte haben

Zu den Teilnehmern am WEF gehört aber auch eine Delegation aus dem Iran. So soll Aussenminister Mohammed Jawad Sarif in die Schweiz reisen, wie CH Media jüngst berichtete. Auch die 17-jährige Greta Thunberg wird in Davos erwartet. Die Umweltaktivistin soll drei Auftritte haben. Bei einem Podium äussert sie sich zum Thema , wie die Klimaleidenschaft der Jungen das Verhalten der Erwachsenen verändern kann. Ausserdem werde sie ein Input-Referat mit dem Titel «Den Klima-Kollaps abwenden» halten und an einem Nachtessen mit Meinungsführern teilnehmen.

Offiziell wird das WEF am 14. Januar die Teilnehmerliste bekannt geben. Das Weltwirtschaftsforum findet 2020 zum 50. Mal statt.

