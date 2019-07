Tamedia sucht Käufer für die «Annabelle»

Tamedia will sich im Bereich der Bezahlmedien künftig auf Titel konzentrieren, die hauptsächlich durch Abonnemente finanziert sind, wie das Medienunternehmen am Donnerstag mitteilte. Als mögliche Konsequenz sieht Tamedia den Verkauf der stark vom Werbemarkt abhängigen «Annabelle». Erste Gespräche mit potentiellen Käufern werden bereits in den kommenden Wochen stattfinden.