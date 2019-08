Swissmetal ist wieder in Schweizer Hand

Damit ist Swissmetall wieder eine Schweizer Firma. Die gesamte Belegschaft, 160 Mitarbeiter an den beiden heutigen Standorten Reconvilier und Dornach, wird weiter beschäftigt. Für die rund 80 Mitarbeiter in Dornach wird es jedoch in einigen Jahren möglicherweise dennoch zu einem Abschied kommen: Swissmetal Industries plant eine Konzentration der industriellen Aktivitäten auf dem Gelände in Reconvilier für 2024 bis 2026 und damit die Aufgabe des Standorts in Dornach, wie Personalchefin Isabelle Koehl-Deck gegenüber der BaZ bestätigt.

Profitabel, aber überschuldet

Damit endet eine schwierige Phase des Spezialisten für die Herstellung von Kupferlegierungen glücklich. Operativ schreibt Swissmetal schwarze Zahlen, doch wegen der illegalen Pfandleihe durch den inzwischen verurteilten früheren chinesischen Verwaltungsratspräsidenten ist die Firma überschuldet. Die Produktion lief in den beiden vom Konkurs bedrohten Werken jedoch ohne Unterbruch weiter.

Laut Koehl-Deck sind die Beschäftigten sehr froh über die Lösung. Viele der Mitarbeiter stünden kurz vor der Pensionierung und hätten wohl andernorts kaum noch eine neue Stelle gefunden.

Swissmetal Industries AG ist im Besitz von zwei Schweizer Aktionären: André Rezzonico, Industrieller und Mehrheitsaktionär, der den Vorsitz des Verwaltungsrates übernimmt, und Pierre Steiger, Bankier im Ruhestand.