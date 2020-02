Swisscom-Panne: Bund kündigt Untersuchung an

In weiten Teilen der Schweiz sind in der Nacht auf Mittwoch die Notrufe ausgefallen. Betroffen waren auch die internetbasierten Dienste der Swisscom, die Festnetz-Telefonie, die Mobiltelefonie über Voice over LTE und Swisscom TV. Der Ausfall dauerte nach Angaben der Swisscom von 22.33 Uhr am Dienstagabend bis 00.10 Uhr am Mittwoch.