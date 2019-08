Sunrise erklärt Grossaktionär Freenet den Krieg

Denn bei Sika gab es am Schluss eine Lösung, an der alle Seiten verdienten, weil die Führung den Bauchemiekonzern, ­allen Rechtshändeln zum Trotz, auf steilem Erfolgspfad halten konnte. Sunrise hat nicht allzu gute Karten, es Sika gleichzutun. Denn längst nicht nur Freenet erscheint die Übernahme von UPC für 6,3 Milliarden Franken als zu teuer und zu riskant. «Wir erachten es als durchaus möglich, dass der vorgesehene Deal platzen könnte», lautet die Einschätzung von Branchenspezialisten der Helvetischen Bank. Der Deal könne zum «Schrecken ohne Ende» werden, wenn der Streit weiter eskaliere. Der Aktienkurs von Sunrise, der gestern nach der Breitseite des Verwaltungsrats über 6 Prozent einbrach, gebe jedenfalls «eher dem Grossaktionär und dessen Bedenken recht als den Firmenchefs» von Sunrise, so die Helvetische Bank.

Frisches Kapital vonnöten

Sunrise ist an der Börse rund 3,3 Milliarden Franken wert. Um UPC schlucken zu können, will Sunrise, dass die bestehenden Aktionäre einen deutlich höheren Betrag an frischem Kapital einschiessen – nämlich mindestens 4,1 Milliarden Franken. Viele Aktionäre wollen nicht so viel zusätzliches Geld in die Hand nehmen, um eine Übernahme abzusegnen, die ihnen überteuert und riskant erscheint. Ihnen kommt verdächtig vor, dass Sunrise die bereits sportlich berechneten Synergien bis 2023 durch den UPC-Deal gestern noch nach oben korrigiert hat.

Der Widerstand beschränke sich auf wenige unbedeutende grössere Aktionäre, sagt ein Verwaltungsrat von Sunrise. Wenn sich das Gremium da nur nicht täuscht. Grossaktionäre sondieren untereinander, wie sie zum Deal mit UPC stehen. Vieles deutet darauf hin, dass eine Reihe von Grossaktionären sich gegen die Kapitalerhöhung stellt. Aber vielleicht schafft es Kurer ja, dass die Beteiligung von Freenet in ihm freundlich gesinnte Hände wechselt und er so den Deal womöglich retten kann.