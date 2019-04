Stadlers Börsendebüt bringt Spuhler rund 1,5 Milliarden

Spuhler hatte den Börsengang unlängst in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» erklärt. Er bereite damit Stadler und seine private PCS Holding auf einen möglichen neuen Wachstumssprung vor. «Das Geld ist nicht für mich, sondern bleibt in der PCS Holding», so der Unternehmer. «Es könnte sein, dass durch die Konsolidierung unserer Branche Übernahmen möglich werden. Auch müssen wir genügend Kapital bereitstellen, um in neue Technologien investieren zu können, zum Beispiel die Signaltechnik.» In der von SIX verbreiteten Medienmitteilung erwähnt Spuhler zudem, dass in gewissen Märkten der Ruf eines börsennotierten Unternehmens wichtig sei.

Auf die Frage, ob er sich selbst an einem weiteren Unternehmen beteiligen wolle, sagte Spuhler: «Ich hätte sicher Freude, so eine Sanierungsübung wie bei Aebi Schmidt und Rieter noch einmal durchzuziehen und die Firma strategisch wieder aufzubauen. Am ehesten dort, wo ich etwas davon verstehe, also im Maschinen- und Fahrzeugbau. Und der Werkplatz Schweiz liegt mir besonders am Herzen. Zurzeit läuft die Wirtschaft aber hervorragend, und es gibt keine Möglichkeiten.»

Für 2020 rechnet der Alt-SVP-Nationalrat bereits mit einem Umsatz von rund vier Milliarden Franken. Für die Jahre nach 2020 will Stadler Rail das Nettoumsatzniveau von 4 Milliarden Franken dann festigen und im mittleren einstelligen Prozentbereich weiter wachsen.

«Es gibt viel zu wenige Aktien»

Im Vorfeld des Börsengangs hatte sich ein grosses Interesse abgezeichnet. Die Nachfrage sei immens, hatte es am Markt geheissen. «Es gibt viel zu wenige Aktien, damit alle, die mitmachen wollen, auch etwas erhalten», hatte ein Händler bereits vor einer Woche gegenüber AWP gesagt.

Privatanlegern hatte er jedoch geraten, abzuwarten, wie sich die Aktie nach dem Börsenstart entwickelt. Letztlich gelte aber, dass «Stadler Rail eindeutig das Zeug zu einer Volksaktie hat», so der Börsianer.

Dem fulminanten Start konnten allerdings nicht viele Journalisten beiwohnen. Wie «Cash» und der «Blick» berichten, erhielten ihre Mitarbeiter keinen Zugang zur Börse. «Wie der Börsengang vor sich geht, entscheidet das Unternehmen, in dem Fall Stadler», erklärte sich ein SIX-Sprecher gegenüber dem «Blick». Zugang zum «Privatanlass» habe als einziges Medium das Schweizer Fernsehen SRF erhalten, berichten die beiden Ringier-Medien.

Spuhlers Tochter durfte zur Eröffnung die Glocke läuten. Bild: Screenshot SRF

Stadler stellt unter anderem Regionalzüge, Hochgeschwindigkeitszüge, U-Bahnen und Trams her. Eine starke Position hat das Unternehmen in Europa, wo es gemäss eigenen Angaben drittgrösster Hersteller von Schienenfahrzeugen ist. Derzeit arbeiten 8500 Mitarbeiter für Stadler. Vor 30 Jahren, als Spuhler die Firma übernahm, waren es noch deren 18.