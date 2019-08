«Sonst ist die Post-Grundversorgung nicht selbst finanzierbar»

Der Rückgang beim Ergebnis ist weniger markant als vor Jahresfrist, als Rückerstattungen wegen der unrechtmässig bezogenen Subventionen bei Postauto fast zu einer Halbierung geführt hatten. Als «relativ zufriedenstellend» bezeichnete Post-Finanzchef Alex Glanzmann in einem auf der Webseite der Post veröffentlichten internen Interview das Halbjahresresultat.

Neue Ertragsquellen nötig

Trotzdem dem weniger markanten Rückgang als im Vorjahr steht für den Finanzchef fest, dass die Post neue Ertragsquellen braucht, um die Grundversorgung weiterhin ohne Steuergelder bewältigen zu können. «Wenn sich nichts ändert, kann die Post die Grundversorgung mittelfristig nicht mehr selbst finanzieren», liess sich Glanzmann in der Mitteilung zitieren.

Die Zahl der versendeten Briefe sank in den ersten sechs Monaten des des laufenden Jahres um 5,5 Prozent. Trotzdem blieb das Ergebnis von Postmail dank Optimierung der Briefverarbeitung stabil.

Dafür verschickten die Kundinnen und Kunden 6,4 Prozent mehr Pakete. Weil die aktuelle Infrastruktur aber an ihre Grenzen kommt, fallen für die Post zusätzliche Kosten an, um die Qualität halten zu können. Langfristig investiert die Post in ein dezentrales Paketverarbeitungsnetz und baut neue Paketzentren in Cadenazzo TI, Vétroz VS und Untervaz GR.

Die Zahl der Mitarbeitenden lag Ende Juni bei 39'444 Personen, das sind über 400 weniger als vor Jahresfrist.

82 Millionen weniger Zinsertrag

Bei der Postfinance blieb das Betriebsergebnis mit 146 Millionen Franken trotz deutlich tieferem Zinsertrag (- 82 Millionen Franken) praktisch stabil. Zu verdanken ist dies Sonder- und Einmaleffekten, namentlich dem Verkauf zweiter Beteiligungen und einer Tochtergesellschaft, wie es in der Mitteilung hiess. Der Betriebsertrag sank um 35 auf 846 Millionen Franken.

Die Bewältigung der Negativzinsphase bleibe eine grosse Herausforderung für Postfinance. Zusätzlich erschwert werde sie, weil sie nicht selbständig Kredite und Hypotheken vergeben dürfe.

Zu entspannen scheint sich die Situation bei Postauto nach der Subventionsaffäre. Gegenüber dem Vorjahr konnte dieser Konzern-Bereich beim Betriebsergebnis um 12 Millionen zulegen, es fällt aber wegen einer Wertverminderung im Anlagevermögen mit minus 10 Millionen Franken wie im Vorjahr trotzdem negativ aus.