«Wer kann, soll den ÖV ausserhalb der Stosszeiten benutzen»

Nur noch jeder zweite Cafeteriaplatz darf besetzt werden

Auch bei der Post ist das Virus ein Thema. Millionen Kundinnen und Kunden zählt das Staatsunternehmen jedes Jahr. Wer sich am Feierabend in eine Post-Filiale traut, weiss, wie eng es für eine längere Zeit werden kann. Post-Mediensprecher Oliver Flüeler meint dazu: «Wir können die Sorgen nachvollziehen und nehmen diese ernst.» Das Unternehmen habe deshalb das Pandemieboard und vorsorglich auch den Krisenstab aktiviert. Die Einhaltung der BAG-Vorgaben liege in der Eigenverantwortung der Mitarbeitenden, so Flüeler. Interne Veranstaltungen mit grösseren Personengruppen seien abgesagt worden. Die Post habe zudem in grossen Mengen Desinfektionsgel für ihre Angestellten bestellt. «Das ist insbesondere für Mitarbeitende wichtig, die für die Zustellung oder im Postauto unterwegs sind», erklärt Flüeler.

Ähnliche Massnahmen, wie eingangs erwähnt die Ems-Chemie, hat auch der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli getroffen. Mitarbeiter am Hauptsitz in Kilchberg dürfen nur noch gestaffelt in die Mittagspause gehen und in der Cafeteria nur noch jeden zweiten Platz besetzen, bestätigte eine Sprecherin gegenüber «20 Minuten».

Aus der Befragung verschiedenster Unternehmen in der Schweiz zeigt sich: Sie nehmen die Lage zumindest laut eigenen Aussagen ernst und richten sich nach den Vorgaben des BAG. Ausserdem vertraut man stark auf die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden und der Kundschaft. Ob das ausreicht, um Sars-CoV-2 einzudämmen, wird sich zeigen. Wirtschaftlich hat das Virus jedoch bereits in vielen Branchen Schaden angerichtet.