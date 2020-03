So organisieren sich Firmen in Corona-Zeiten

Wer pendelt oder im Grossraumbüro arbeitet, weiss jedoch: Eine Umsetzung dieser Empfehlungen ist äusserst schwierig. Einige Unternehmen haben aber bereits konkrete Massnahmen umgesetzt. So etwa die Ems-Chemie um SVP-Politikerin Magdalena Martullo-Blocher. In der Cafeteria des Unternehmens dürfen nur noch zwei Personen pro Tisch sitzen, berichtete der «Blick». Die Essplätze an den Tischen sind rot markiert, um einen Abstand von 1,5 Metern zu gewährleisten.

Rote Linien markieren in der Cafeteria der Ems-Chemie die Essplätze. Foto: Screenshot

Ähnliche Massnahmen hat auch der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli getroffen. Mitarbeiter am Hauptsitz in Kilchberg dürfen nur noch gestaffelt in die Mittagspause gehen und in der Cafeteria nur noch jeden zweiten Platz besetzen, bestätigte eine Sprecherin gegenüber «20 Minuten».

In den sozialen Netzwerken sorgte die Empfehlung des Bundesrats hingegen für reichlich Spott. «In Zeiten von #Covid_19 ein halbes Tram auf einer viel befahrenen Strecke einplanen. Kann man machen, liebe @zvv, aber so wird das schwierig mit dem Sicherheitsabstand», schreibt ein Twitter-Nutzer. Darauf gestand der Kanal des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) ein: «Auf stark frequentierten Linien ist/wird es mit dem Abstandhalten generell eine Herausforderung.» Auf Anfrage sagt eine Mediensprecherin der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), man gebe zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft zu geplanten Massnahmen bezüglich des Abstandhaltens.

SBB empfiehlt Homeoffice

Es zeigt sich, dass der öffentliche Verkehr in Sachen Pandemiebekämpfung zukünftig vor riesigen Herausforderungen stehen wird. Derzeit setzt sie hauptsächlich auf die Eigeninitiative der Pendler – und wartet auf weitere Weisungen. Der Lead liege beim BAG, erläutert SBB-Mediensprecher Oli Dischoe. «Sollte das BAG Empfehlungen abgeben oder Massnahmen anordnen, würden die SBB diese zeitnah umsetzen.»

Wie sollen Pendler sich denn nun verhalten? BAG-Mediensprecher Daniel Dauwalder rät: «Im öffentlichen Verkehr wie auch an allen anderen Orten, wo sich viele Menschen aufhalten und man nicht ausweichen kann, empfehlen wir unsere Hygienemassnahmen, in erster Linie das Händewaschen oder -desinfizieren.» Wer könne, solle den ÖV ausserhalb der Stosszeiten benutzen.