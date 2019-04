Schlechte Nachrichten im Multipack für Boeing

Die Boeing 737 MAX galt einst als Maschine mit grossem Potenzial. Video: Tamedia/Wibbitz

Dass der Eisberg sehr gross ist und noch mehr Spitzen zu finden sind, ist eine Sorge, die Investoren, Kunden und Lieferanten derzeit umtreibt. Oberflächlich betrachtet, haben die Fälle MAX 787 und KC-46 nichts miteinander zu tun. Bei der MAX hat Boeing eine neue Software eingeführt, welche die Flugsteuerung beeinflusst, und dabei passierten offenbar Fehler, die mutmasslich zu zwei Abstürzen beitrugen. Bei der 787 und der auf dem zivilen Flugzeug 767 basierenden KC-46 geht es um Ungenauigkeiten bei der Produktion. Doch über allen drei Fällen steht die Frage, ob Boeing ein kulturelles Problem hat, das die Vorkommnisse befördert. Die Frage, ob der Druck auf Gewinnmaximierung mittlerweile so gross ist, dass die eigentlich nötige Vorsicht in Entwicklung und Produktion nicht immer eingehalten wird.

Der «New York Times»-Bericht kam für Boeing zur denkbar schlechtesten Zeit. Die Zeitung sprach nach eigenen Angaben mit etwa einem Dutzend aktiven und ehemaligen Boeing-Mitarbeitern, deren Berichte ein verheerendes Licht auf das Werk in Charleston werfen. So sollen Kunden in mehreren Jets vor der Auslieferung in kritischen Bereichen Metallspäne entdeckt haben, Splitter seien in der Nähe von Drähten gefunden worden, die zur Flugsteuerung gehören. Es seien fehlerhafte Teile verbaut worden. Auch die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) bestätigte, sie habe bei Überprüfungen Metallspäne in Flugzeugen gefunden, die bereits von Boeing freigegeben worden seien.

Der Konzern selbst wehrt sich massiv: Der Bericht wärme alte Geschichten und Gerüchte wieder auf, die sich längst erledigt hätten, so Werkchef Brad Zaback in einem Schreiben an die Mitarbeiter. Boeings Commercial-Chef Kevin McAllister sagte gar, er sei «stolz auf die aussergewöhnliche Hingabe unserer Teams für Qualität». Er stehe hinter ihrer Arbeit.

Durch die jetzige Krise scheint auch das traditionell gute Verhältnis zwischen Boeing und seinen Investoren angeschlagen.

Boeing hatte einen Teil der 787-Produktion vom Werk Everett im US-Bundesstaat Washington, in dem die Grossraumflugzeuge traditionell gebaut werden, ins kostengünstigere Charleston verlagert. Die Region hat aber nicht annähernd die Tradition und Expertise im Flugzeugbau, die Washington seit Jahrzehnten durch Boeing und die vielen Lieferanten, die sich auch vor Ort angesiedelt haben, entwickelt hat. Qualifizierte Mitarbeiter zu finden, die wissen, wie sicherheitskritisch selbst kleine Qualitätsfehler in der Luftfahrt sind, war dort schwieriger als in einem traditionellen Zentrum der Branche.

Durch die jetzige Krise scheint auch das traditionell gute Verhältnis zwischen Boeing und seinen Investoren angeschlagen. Vor der am Montag in Chicago stattfindenden Aktionärsversammlung fordern die Pensions and Investors Research Consultants (PIRCS), die Anteilseigner beraten, Muilenburg solle der Posten des Chairman wieder weggenommen werden. Er solle sich als Vorstandschef auf die Unternehmensführung konzentrieren und die Leitung des Verwaltungsrats einem unabhängigen Vorsitzenden überlassen. Andere Aktionärsvertreter, wie der Institutional Shareholder Service (ISS), forderten lediglich, bei Muilenburgs Nachfolger sollten die Posten personell getrennt werden. Der Dienst warnte, wenn die aktuellen Probleme nicht gelöst würden, könne dies über Jahre eine «verheerende Wirkung auf die Geschäftsaussichten des Unternehmens, seine Marke und den Ruf haben».

