Rochade bei Ypsomed und 40 neue Stellen

Ypsomed besitzt laut den Angaben in Solothurn mehrere Bürogebäude, die bis Anfang des Jahres fremdvermietet waren. Diese Büroräume würden nun von Ypsomed selber belegt. Total beschäftigt Ypsomed derzeit 1'604 Personen, 1'089 davon in der Schweiz. Es sei geplant, in den kommenden drei Jahren insgesamt gegen 300 neue Stellen in der Schweiz zu schaffen, sowohl am Standort Solothurn, als auch am Hauptsitz in Burgdorf.