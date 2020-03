Rekordzahl an Passagieren und unpünktlichere Züge

«In der Summe ein gemischtes Bild»: so beschrieb Andreas Meyer am Dienstag vor den Medien in Bern an seiner letzten Bilanzmedienkonferenz als SBB-CEO das Geschäftsjahr 2019. Einerseits sei da ein «unglaublicher Nachfragezuwachs von 5,6 Prozent» im Personenverkehr, andererseits sei es in den Bereichen Sicherheit und Pünktlichkeit weniger gut gelaufen.

Insbesondere das 4. Quartal sei bezüglich Pünktlichkeit ein «veritabler Absturz» gewesen. Gerade einmal 83 Prozent der Personenzüge waren noch pünktlich unterwegs. Insgesamt lag die Pünktlichkeit der Züge im Jahr 2019 bei 89,5 Prozent (-0,6 Prozentpunkte gegenüber 2018).

Das Jahr 2019 habe gezeigt, «dass das System ein bisschen an die Grenzen gekommen ist», sagte Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar. Sie sei nicht zufrieden mit dem Resultat, insbesondere wegen den Mängeln bei zwei Kernkompetenzen der SBB. Insgesamt sei der Konzern jedoch gut aufgestellt, so dass der neue CEO Vincent Ducrot das Konzept der integrierten Bahn weiterentwickeln könne.

1,32 Millionen Reisende pro Tag

Die SBB beförderten im letzten Jahr jeden Tag 1,32 Millionen Reisende. Das sind knapp 6 Prozent mehr als 2018. Ihre Anschlüsse an den Umsteigebahnhöfen erreichten 96,8 Prozent der Reisenden, das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Grund für die Probleme bei der Pünktlichkeit sind laut einer Mitteilung der SBB die steigende Nachfrage, der enge Fahrplan, viele Baustellen, Störungen beim Rollmaterial, zu wenig Fahrzeuge und Lokpersonal. Pünktlicher als im Vorjahr waren 2019 dafür die Güterzüge von SBB Cargo (91,9 Punkte/ 2,5 Prozentpunkte).

Insgesamt ist die Kundenzufriedenheit im Durchschnitt leicht höher ausgefallen als 2018, sowohl im Personen- (75,5 Punkte/ 0,6 Prozent) wie im Güterverkehr (70,9 Punkte/ 2,2 Prozent). Die SBB sehen trotzdem Handlungsbedarf. Besser werden müsse etwa die Information der Kunden bei Störungen und die Pünktlichkeit der Züge.