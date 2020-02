Postauto-Skandal: Bundesrat will nichts gewusst haben

Keine Aufarbeitung, wie der Skandal entstand

Angesichts der Zurückhaltung des Bundesrats überrascht es nicht, dass er die meisten Empfehlungen der Geschäftprüfungskommission entweder ablehnt oder als erfüllt betrachtet. Er will weder einen Ausschuss für bundesnahe Unternehmen bilden noch die Vorgänge bei der Postauto AG vor 2007 genauer abklären. Dies, obwohl die Untersuchung und selbst Post-Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller über Hinweise verfügen, dass die Tricksereien schon 1998 einsetzten. Im Sommer 2018 forderte das Bundesamt für Verkehr entsprechende Akten ein. Jetzt erachtet es der Bundesrat für aufwendig, kompliziert und unverhältnismässig, der Frage nachzugehen, wie die Betrügereien überhaupt entstanden sind.

Auch ein Drehbuch für Krisensituationen erachtet der Bundesrat als unnötig. Die Stellungnahme des Bundesrats geht nun an die Geschäftsprüfungskommission, die den Postauto-Skandal an ihrer nächsten Sitzung traktandiert hat. Der Präsident der zuständigen Subkommission, der Tessiner SVP-Ständerat Marco Chiesa, sagte am Donnerstag, man werde die Affäre noch genauer unter die Lupe nehmen.

Dies will auch der Bundesrat tun. Nach Abschluss des Verwaltungsstrafverfahrens gegen Post-Manager will er in einer Gesamtbilanz einen Schlussstrich ziehen, wie er in seiner Stellungnahme schreibt. Darin will er darlegen, welche allgemeinen Lehren aus dem Skandal gezogen wurden, welches die finanziellen Folgen für den Bund waren, ob Organhaftungsansprüche beispielsweise gegenüber dem Verwaltungsrat geltend gemacht wurden und ob die strategischen Ziele der Post zusätzlich angepasst werden sollten.