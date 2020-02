Nun könnte Julius-Bär-Bankern ein Berufsverbot drohen

Die Finma beschreibt die organisatorischen Mängel und Fehlanreize unter Collardi schonungslos und stellt eine «insgesamt mangelhafte Compliance- und Risikokultur» fest. Die Höhe der Boni war fast ausschliesslich von monetären Aspekten bestimmt. Ob die Mitarbeiter die Regeln einhielten, sei hingegen «nur sehr punktuell» berücksichtigt worden.

Millionenboni für Berater mit verdächtigen Kunden

Das gipfelte darin, dass ein für venezolanische Kunden zuständiger Mitarbeiter noch 2016 und 2017 Millionenboni erhielt, obwohl die Bank bereits für eine ganze Reihe seiner Kunden Geldwäschereiverdachtsmeldungen absetzen musste. 2016 erhielt der Kundenberater sogar noch einen Sonderbonus als «Top Performer». Dabei dürfte es sich um den in den USA verurteilten Matthias Krull handeln.

Die Finma verfügte eine Reihe von Massnahmen, damit Julius Bär künftig die geldwäschereirechtlichen Bestimmungen einhält. Deren Umsetzung begleitet ein unabhängiger Aufpasser. Bis zur «Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes» darf Julius Bär keine grösseren Zukäufe tätigen. Erst vor kurzem machte das Gerücht die Runde, Julius Bär habe Interesse an der Bank EFG. Mit dem Finma-Entscheid wird damit vorläufig sicher nichts.

Julius Bär verabschiedet sich vom Wachstumskurs

Julius Bär anerkennt die Schlussfolgerungen der Finma «grundsätzlich», wie die Bank in einer Mitteilung schreibt. Mit ihrem «Projekt Atlas» hatte sie in den vergangenen Jahren eigene Abklärungen durchgeführt und mehrere Milliarden risikobehaftete Kundenvermögen abgestossen.

Unter der neuen Führung von Philipp Rickenbacher verabschiedete sich die Bank vom Wachstumskurs von Collardi und strebt nun eine höhere Rendite mittels Kostensenkungen an. In der Mitteilung betont Julius Bär, dass sie bereits verschiedene Massnahmen in der Geldwäschereiabwehr ergriffen und Schlüsselpositionen für das Lateinamerika-Geschäft neu besetzt habe.