Novartis steigert Umsatz dank jungen Pharma-Blockbustern

Ausblick erneut erhöht

Für das Gesamtjahr hat der Pharmakonzern seinen Ausblick erneut angehoben. Das war grundsätzlich von einigen Analysten zwar erwartet worden. Überrascht zeigten sie sich aber davon, dass Novartis nun auch für die Generikasparte Sandoz etwas zuversichtlicher nach vorne schaut. Hier rechnet das Management für das Gesamtjahr mit einem mindestens stagnierenden Umsatz, allenfalls könnte sogar ein leichtes Wachstum drin liegen.

Für den gesamten Konzern veranschlagt Novartis neu zu konstanten Wechselkursen ein Wachstum beim Betriebsgewinn im niedrigen bis mittleren Zehnprozentbereich. Bisher rechnete das Management mit einem Plus im hohen einstelligen Prozentbereich. Für den Umsatz wird neu eine Steigerung im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich angepeilt - bisher im mittleren einstelligen Prozentbereich. Schon zum ersten Quartal hatte Novartis seine Gewinnschätzung erstmals leicht nach oben angepasst.

700 Millionen für US-Vergleich

Novartis arbeitet auch an den Altlasten. Wie Konzernchef Vas Narasimhan am Donnerstag erklärte, arbeitet der Pharmakonzern in den USA derzeit an einem möglichen Vergleich. Zu diesem Zweck habe man etwa 700 Millionen US-Dollar zurückgestellt, teilte der Manager mit.

«Wir verhandeln derzeit mögliche Vergleiche, um die Rechtsstreitigkeiten zu den Akten zu legen», kündigt Narasimhan an. Dabei gehe es um die Vorwürfe, dass Novartis zwischen 2002 und 2011 Schmiergelder an Ärzte gezahlt haben soll, damit diese bestimmte Novartis-Mittel bevorzugt verschrieben. Die Rückstellung ist niedriger als einige Experten bislang befürchtet hatten. Einige waren davon ausgegangen, dass der Konzern womöglich Milliarden zahlen muss.