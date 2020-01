Neuer Rekord: Die Post verarbeitet 148 Millionen Pakete

Die Post hat im Jahr 2019 eine Rekordzahl an Paketen und erneut weniger Briefe verarbeitet und zugestellt. Die grossen Paketmengen zwingen den Konzern zu namhaften Investitionen in Sortieranlagen und Paketzentren.

Über 148 Millionen Pakete hat Postlogistics im letzten Jahr verarbeitet und zugestellt, wie die Post am Freitag mitteilte. Das entspricht einer Zunahme der Paketmenge von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Den erneuten Rekord im Paketbereich bezeichnet die Post in ihrer Mitteilung als erfreulich. Die Paketschwemme stellt sie aber auch vor grosse Herausforderungen. Bewältigen lässt sich diese nur mit hohen Investitionen in die Infrastruktur. In einem ersten Schritt wendet die Post über 190 Millionen Franken auf für neue Sortieranlagen und Paketzentren.