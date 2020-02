Nach Vincenz-Ära: Raiffeisen steigert Gewinn um 50 Prozent

Fünfjahres-Strategie festlegen

Für das laufende Jahr rechnet Raiffeisen mit einem «stabilen Geschäftsgang» in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld. Raiffeisen gehe dabei von einem leicht tieferen Wachstum im Hypothekargeschäft aus. Die Zinsen dürften weiter tief bleiben, prognostiziert das Institut.

2020 will Raiffeisen nun unter anderem eine Saron-Hypothek und eine digitale Vermögensverwaltung lancieren. Zudem will sie mit einer Gruppenstrategie den «strategischen Rahmen für die nächsten fünf Jahre festlegen». In der Strategie, die Mitte 2020 durch den Verwaltungsrat verabschiedet werden soll, würden Herausforderungen wie das Tiefzinsumfeld, die Diversifizierung der Geschäftsfelder und neue Kundenbedürfnisse adressiert werden, so Raiffeisen.