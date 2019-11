Nach Debakel organisiert sich Raiffeisen neu

Die Delegierten der Raiffeisen-Gruppe beschlossen am Samstag an der Delegiertenversammlung in Zürich eine neue Gruppen-Governance. Damit sollen die Raiffeisenbanken ihre Meinungen stärker bei der Zentrale, der Raiffeisen Schweiz, einbringen können.

An den künftigen Generalversammlungen werde jede der 229 Raiffeisenbanken eine Stimme haben, teilte Raiffeisen am Samstag im Anschluss an die Delegiertenversammlung mit. Heute entsenden die einzelnen Regionen ihre Delegierten nach einem mathematischen Verteilschlüssel.