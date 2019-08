Migros wirbt mit Greta Thunberg – ohne deren Einwilligung

Ein Migros-Mitarbeiter mit einem fröhlichen Lachen, daneben eine emotional nicht allzu bewegte Greta Thunberg: Dieses Foto konnte man seit Montag auf der Facebook-Seite der Migros sehen. «Tatkräftig unterstützt» habe der Detailhändler das «Gipfeltreffen» der «Fridays For Future»-Bewegung in Lausanne. Mit unverkauften Lebensmitteln, die jeden Abend gratis an die Organisatoren abgegeben worden seien. Daraus seien dann Mahlzeiten für die 449 Teilnehmerinnen gekocht worden.