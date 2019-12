Migros verkauft weiteren Geschäftsteil

Als Grund für den Verkauf von Gries Deco und Depot nannte die Migros, dass die Synergien des Dekorations- und Einrichtungsgeschäfts mit dem Kerngeschäft der Migros zu klein seien. Die Gries Deco Gruppe sei vor allem in Deutschland und Österreich tätig. Von den 500 Filialen sind 402 in Deutschland und 60 in Österreich. Lediglich 38 Läden stehen in der Schweiz.

Die Einrichtungsgruppe mit ihren 8'450 Mitarbeitern erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 481 Millionen Euro. Angaben zum Ertrag konnte die Sprecherin auf Anfrage nicht machen.

Wieder zurück in der Gründerfamilie

Die Migros war 2009 bei der Gries Deco Gruppe mit einem Anteil von 49 Prozent eingestiegen und hat nach eigenen Angaben «viel in das Wachstum der Gruppe investiert». Seither hat die Zahl der Filialen von Gries Deco von 109 auf 500 zugenommen, der Umsatz kletterte von 83 Millionen auf 481 Millionen Euro. 2012 hatte die Migros dann die Mehrheit an dem deutschen Unternehmen übernommen. Nun kauft Christian Gries, der Enkel des Gründers, den 90 Prozent-Anteil der Migros zurück. 10 Prozent an der Gries Deco Gruppe hat er bisher schon besessen.

Es habe aber auch andere Kaufwillige gegeben, schrieb die Migros: «Im Rahmen des Verkaufsprozesses haben verschiedene Investoren konkretes Interesse am Unternehmen angemeldet. Mit Christian Gries konnte unter den Interessenten ein neuer Alleineigentümer gefunden werden, der für Kontinuität bürgt und gleichzeitig das Unternehmen weiterentwickeln will.»

Neu aufstellen

Christian Gries, der die Firma seit dem Jahr 2000 als Geschäftsführer leitet, erklärte: «Ich freue mich sehr, dass die Gries Deco Gruppe vollständig in den Besitz der Gründungsfamilie zurückgeht.» Er wolle die Gruppe weiterentwickeln und in einem international anspruchsvollen Markt neu aufstellen.

«Wir sind auf einem guten Weg. Allerdings müssen wir noch schneller und effizienter werden als bisher, um wettbewerbsfähig zu bleiben», äusserte sich Christian Gries. Nach dem Fokus auf dem Onlinegeschäft in den vergangenen Jahren «werden wir wieder verstärkt einen Schwerpunkt auf unsere Filialen legen, damit unsere Kunden auch hier ein tolles Einkaufserlebnis haben».