«Menschen sollen in unseren Läden Kaffee trinken, arbeiten und reden»

Klingt einfach, aber die Bedingungen ändern sich doch laufend.

Und das ist gut. Gerade geht es weg von stationären Geschäften hin ins Digitale, dafür muss man bereit sein. Wir planen eine Erhöhung des Onlineanteils an den Umsätzen auf 30 bis 40 Prozent in den nächsten Jahren. Man geht heute nicht mehr nur in einen Laden um einzukaufen, man will inspiriert werden. Es geht nicht mehr um Umsatz pro Quadratmeter, sondern um Neuigkeiten pro Quadratmeter.

Tommy Hilfiger hat 2000 Geschäfte. In New York haben Sie eben Ihr grösstes geschlossen. Warum?

Wir glauben nicht mehr an die Flagship-Geschäfte, die 2000 Quadratmeter gross sind. Das ist nicht mehr zeitgemäss. Die Kunden kommen in diese Läden und wissen gar nicht, wohin. Durch die Digitalisierung kann man heute auf kleinerem Raum viel mehr zeigen. Unser Geschäft der Zukunft hat drei Welten: das traditionelle Geschäft, wo man schauen, probieren und kaufen kann. Daneben zeigen wir auf grossen Bildschirmen die Kollektion. Es gibt nur noch Musterteile, denn wir können nicht alle Daunenjacken in allen Farben und Grössen im Laden aufhängen. Drittens sollen sich die Menschen einfach in unserem Laden aufhalten können, Kaffee trinken, arbeiten und reden.

Und was verkaufen Sie dann?

Kaffee und Kuchen. (lacht) Wir wollen weiter Geschäfte in besten Lagen, aber deutlich kleinere: 300 Quadratmeter reichen heute. Die Kunden wollen etwas erleben und überrascht werden.

Heisst das, dass Sie viele Standorte schliessen werden?

Das hängt von der Region ab. In Asien, besonders in China, werden wir ungebremst Läden eröffnen. Auch in Amerika planen wir neue Läden, denn da haben wir derzeit die wenigsten. In Europa werden wir das bestehende Portfolio optimieren.

In den USA war Tommy Hilfiger zur Jahrtausendwende in einer tiefen Krise. Die Zentrale wurde dann 2006 von New York nach Amsterdam verlagert. Haben Sie das schon bereut?

Nein, wir sind jetzt in Amsterdam und damit im Zentrum der Welt, genau zwischen Asien und Amerika. Aber wir sind eine amerikanische Marke, und das wollen wir auch bleiben.

«Man geht heute nicht mehr nur in einen Laden um einzukaufen, man will inspiriert werden.»Daniel Grieder, CEO von Tommy Hilfiger

Das Image von Amerika ist nicht mehr das beste. Fürchten Sie, dass Tommy Hilfiger dadurch Schaden nimmt?

Wir hatten deshalb schon Sorge, aber es ist bislang nichts passiert. Wir sind eine amerikanische Marke, aber wir sind losgelöst von der Politik. Auch auf Nachhaltigkeit legen wir grossen Wert. Wir investieren viel in umweltfreundliche Produktion und in gerechtere Produktionsbedingungen, wir setzen uns bei unseren Produzenten für eine faire Bezahlung der Mitarbeiter ein.