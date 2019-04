Das alles ist lange her. Die Rekorde längst übertroffen und der «Dreamliner» kein Traumobjekt mehr. Zwar gab es bislang weder Unfälle noch Flugzeugverluste der 787, doch sieht sie sich einem jüngsten Bericht der New York Times zufolge massiver Kritik ausgesetzt – von den Menschen, die sie bauen.

Boeing habe etliche Sicherheitsbedenken ignoriert, schreibt die New York Times und beruft sich auf interne Mails, Dokumente und Gespräche mit mehr als einem Dutzend aktuellen und ehemaligen Boeing-Mitarbeitern. Bei der Produktion des « Dreamliners» am Standort North Charleston in South Carolina soll geschlampt worden sein.

«Niemals damit fliegen»

Joseph Clayton, ein Techniker, sagte der Zeitung, er habe nach der Fertigung regelmässig Trümmerteile in den Maschinen gefunden. Gefährlich nahe am Schaltkreis des Cockpits. «Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich niemals damit fliegen werde», sagte Clayton. «Es ist einfach eine Frage der Sicherheit.»

John Barnett, ein früherer Qualitätsmanager, der fast drei Jahrzehnte lang bei Boeing gearbeitet habe, sagte, er habe Haufen von Metallsplittern gefunden. Das klingt harmlos, doch die Splitter fanden sich über der Verdrahtung zur Flugsteuerung. Durchdringen die scharfen Metallteile die Drähte, könnte das «katastrophal» enden, sagte Barnett. Weitere Mitarbeiter berichteten anonym, sie hätten immer wieder auch Werkzeuge und Bauteile in der Nähe von elektrischen System gefunden.

Die New York Times veröffentlichte diese Vorwürfe wenige Tage, bevor Boeing seine neuen Quartalszahlen vorstellt. Am Mittwoch wird der Flugzeugbauer auch darüber Auskunft geben, wie sehr ihn die beiden Abstürze seiner Boeing 737 Max finanziell getroffen haben. 346 Menschen starben bei den Unglücken in Indonesien und Äthiopien. Boeings Bestseller-Jet steht deswegen seit März still.