Greta will «Fridays for Future» als Marke schützen

Greta Thunberg und ihre Familie wollen den Namen «Fridays for Future» als Marke schützen lassen. Ein entsprechender Antrag ging am 23. Dezember beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum ein.

Der Antrag wurde vom Amt im spanischen Alicante bereits geprüft und veröffentlicht. In dem Genehmigungsverfahren kann die Öffentlichkeit noch bis zum 24. April Widerspruch gegen die Anmeldung einlegen. Der Antragsteller ist die bisher unbekannte Stiftung «Stiftelsen The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation».